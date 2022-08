Parla Adani alla Gazzetta dello Sport di uno dei suoi pupilli ora all’Inter, parla così l’ex difensore nerazzurro ed oggi opinionista.

Ecco le parole di Adani alla Gazzetta dello Sport sull’Inter e su Asllani: “Questo ragazzo non è solo un vice Brozovic, è molto di più. Per me ha tutto per essere considerato un giocatore dell’Inter, sia Inzaghi che la società sappiano quanto convenga investire tempo e fiducia in Asllani, perché è un centrocampista totale.“

Kristjan Asllani

Aggiunge: “Sa ricevere palla e aprirsi con la finta, palleggiare, pressare con i tempi perfetti. Ha corsa e piede, ma soprattutto viaggia un paio di giocate avanti agli altri. Per questo mi aspetto che si ritagli il suo spazio all’Inter, che fa un calcio adatto alle sue caratteristiche. Non credo esista un allenatore di proposta, come è anche Inzaghi, che non sia felice di averlo nella propria squadra“. Conclude l’opinionista.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG