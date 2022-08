La Repubblica scrive della sconfitta dell’Inter contro il Villarreal analizzando al squadra nerazzurra ecco cosa ne ha tratto.

Sulla sconfitta dei nerazzurri, titola così la Repubblica: “Cercasi Inter disperatamente. Lukaku non basta, la difesa è sparita.” ma la testata giornalista italiana continua scrivendo: “L’Inter sembra una squadra costruita su terreno franoso, non ha contrafforti. Non ha ancora niente di veramente solido cui poggiarsi, nemmeno la difesa, che qui è stata una disastro e altrove mai una garanzia, visto che i nerazzurri hanno preso gol in ogni amichevole.” Fa riferimento ai troppi gol subiti.

Giuseppe Marotta

Il quotidiano conclude facendo riferimento all’assenza di Skriniar ieri titolare ma molto indietro nella condizione fisica: “Sembrava che fosse a causa dell’assenza di Skriniar, ieri per la prima volta titolare, ma con lui le cose sono andate anche peggio, perché Bastoni continua a essere sfasato.” conclude così la Repubblica.

