Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sostiene che la sua squadra supererà il 4-0 subìto dall’Atletico Madrid senza problemi.

Massimiliano Allegri a Sky Sport ha commentato la dolorosa sconfitta subita ieri senza fare drammi. “L’Atletico Madrid è sicuramente una delle squadre più forti in Europa, ha una rosa importante. In tutto questo noi siamo arrivati un po’ stanchi a questa partita, però anche nelle cose negative bisogna trovare qualcosa di positivo e in questo senso questa partita ci deve dare un insegnamento perché abbiamo soltanto una settimana per prepararci al meglio soprattutto a livello mentale e capire che per vincere ci vogliono ben altre cose“.

IM_Alvaro_Morata

“Se analizziamo questa partita e la pensiamo in un certo modo non lascerà strascichi. Però sappiamo che il 15 agosto ci saranno tre punti in palio e l’atteggiamento sarà sicuramente diverso. Su Morata non posso dire niente perché è un giocatore dell’Atletico, mi è piaciuto Bremer, anche Gatti. Poi se concedi troppo spazio al contropiede dell’Atletico loro ti possono fare sempre male. E sue due palle inattive bisognava essere più attenti. In fin dei conti penso che sia una sconfitta che ci può fare bene“.

