Dalla Serie B alla Champions League passando per l’Eredivisie, è considerevole il salto di categoria che ha fatto l’ex Pisa Lorenzo Lucca.

L’Ajax ha presentato in conferenza stampa l’attaccante Lorenzo Lucca, ecco le sue prime dichiarazioni. “Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, sono contento di essere qui. È un momento speciale per me, sono il primo italiano che veste la maglia dell’Ajax. Spero di poter portare gol e assist ma anche contributo alla squadra a livello fisico e di prestazioni per riuscire a vincere tanti trofei”.

Zlatan Ibrahimovic

“Questa maglia è molto pesante, l’hanno vestita tanti campioni e miei idoli. E’ un’emozione unica. Il mio primo idolo è Zlatan Ibrahimovic, ho guardato tante videocassette quando ero bambino. Sono contento e orgoglioso di indossare la stessa maglia che ha vestito lui. Non siamo simili, forse solo come statura, Zlatan è stato uno dei più forti d’Europa e io devo lavorare sotto tanti aspetti e sono qui per lavorare giorno dopo giorno. Sapevo che c’erano squadre estere che volevano prendermi, ma non pensavo che l’Ajax potesse venire a prendermi in Italia da una categoria più bassa come la Serie B“.

