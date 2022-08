Il club catalano sta discutendo quotidianamente con la Liga per cercare di risolvere il problema.

La Liga ritiene che il Barcellona non abbia i requisiti economici per poter avere a disposizione i nuovi acquisti nelle gare di campionato. La Serie A spagnola infatti negli ultimi anni si è dotata di una sorta di FairPlay finanziario e i catalani non rispetterebbero alcuni parametri, specie quello sul monte ingaggi.

Bayern Monaco

Il presidente Joan Laporta sostiene di essere in regola e starebbe presentando alla Liga nuove documentazioni per dimostrarlo: al momento però Lewandowski, Koundé, Kessie, Christensen e Raphinha non possono giocare in campionato. Sport riporta che il Barcellona stia cercando di ottenere denaro vendendo parte degli incassi dei diritti televisivi dei prossimi anni e una buona percentuale dei Barça Studios, l’azienda che cura la comunicazione del club. Possibili anche le cessioni di De Jong e Depay per cercare di sbloccare la situazione e permettersi l’acquisto dell’ex Fiorentina Marcos Alonso.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG