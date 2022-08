Il centrocampista polacco Piotr Zielinski archiviata l’ultima amichevole guarda già alla prima gara della stagione.

Piotr Zielinski ha parlato del ritiro del Napoli sul canale Facebook ufficiale del club azzurro, ecco le sue parole. “E’ stato un ritiro di grande lavoro e concentrazione. Ci siamo allenati davvero bene”.

Luciano Spalletti

“Ora potremo usufruire di un po’ di riposo per recuperare le forze e mettere nel mirino l’esordio in campionato di Verona contro l’Hellas. Sarà una stagione lunga e difficile, in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti. Serve subito una vittoria per partire col piede giusto“. Il polacco è chiamato a riscattarsi dopo aver deluso nell’ultima stagione specie nella parte finale; i tifosi azzurri si aspettano di più da lui.

