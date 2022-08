Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel commenta la vittoria ottenuta all’esordio in Premier League contro l’Everton con un occhio al derby col Tottenham di Conte.

Il Chelsea batte l’Everton grazie al rigore di Jorginho ma Thomas Tuchel evidenzia in non eccelso stato di forma dei suoi. “Non siamo al meglio, molti giocatori sono arrivati tardi, sappiamo che abbiamo vissuto un’estate difficile. Settimana scorsa abbiamo lavorato molto sul piano fisico, comunque sono soddisfatto perché non abbiamo preso gol”.

IM_Antonio_Conte

“Mercato? Se ci sarà la possibilità di prendere qualcuno lo faremo, non necessariamente solo a centrocampo, altrimenti resteremo come siamo. Adesso pensiamo al Tottenham. Koulibaly è arrivato tardi, ma sono soddisfatto della sua prestazione. Ha dato tutto sul piano fisico così come Sterling, ma la condizione non è ottimale: ha avuto i crampi e ho dovuto sostituirlo”.

