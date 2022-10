Sono queste le parole di Mario Ielpo, ex portiere rossonero, che parla a Milannews.it della situazione del Milan.

Ecco le parole di Mario Ielpo, intervistato da Milannews.it sulla situazione del Milan per il rinnovo di Leao: “Per fare i matrimoni bisogna essere in due. Il Milan non può ovviamente offrire un ingaggio che invece potrebbe mettere sul piatto qualche altro top club. E’ fondamentale in questa vicenda la volontà del giocatore, altrimenti c’è poco da fare. Dipende quindi tutto da Leao, se vuole davvero rimanere non ci saranno problemi perchè il Milan farà il massimo per trattenerlo. Non mi sembra che chi è andato via dal Milan nelle ultime stagioni sia così contento“.

L’ex portiere conclude su Tatarusanu: “Assolutamente. Con lui in porta il Milan sempre vinto in Serie A. E’ chiaro che Maignan è di un altro livello sotto tutti i punti di vista, ma Tatarusanu non ha fatto così male come dice qualcuno. Contro il Chelsea non poteva fare molto di più, contro l’Empoli ha fatto un errore che poi è stato rimediato dalla squadra. Per il resto ha fatto quello che doveva fare“.

