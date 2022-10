Alexandre Pato, ex attaccante rossonero e oggi all’Orlando City in MLS, è intervenuto in live sul canale Twitch dell’AC Milan. Le parole

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero e oggi all’Orlando City in MLS, è intervenuto in live sul canale Twitch dell’AC Milan. Le parole:

C’è qualche giocatore del Milan attuale in cui ti rivedi come spirito, come voglia di stare nel gruppo Milan? «Ho sempre parlato di Leao, mi è sempre piaciuto. Ha avuto difficoltà all’inizio, ma ha capito cosa vuol dire essere al Milan, adesso sta facendo grandi cose. Ho sempre detto che Leao è uno che ha capito il calcio italiano e cos’è il Milan, sta facendo grandi cose. Spero che continui così, è una responsabilità molto importante»

The post Pato: «Ecco in che giocatore del Milan mi rivedo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG