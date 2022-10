Sono queste le parole dell’ex portiere Sebastiano Rossi, l’ex calciatore del Milan parla in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’ex portiere rossonero, Sebastiano Rossi parla così del Milan in una intervista alla Gazzetta dello Sport, Su Maignan: “Non voglio dare giudizi, ma posso dire che Maignan è molto bravo, para bene, ha buoni lanci. Poi Handanovic, che ha avuto preparatori italiani. Onana? Non lo conosco, ho visto poco. Dobbiamo aspettare. Gli altri sono quasi tutti di buon livello. Cosa non mi piace? I passaggini indietro, tre-quattro volte di seguito. Ma buttala avanti, fai un bel lancio. Una noia mortale, come la mu- sica andina, come cantava Lucio Dalla. Uffa, sono snervanti.“

Galliani a SportMediaset discute così della sfida al Milan: “Ne parlavo ieri con Maldini, sarà dura andare nello spogliatoio giusto. Ora sto facendo yoga mentale perché avrò per 90′ le telecamere addosso. Sto lavorando da qualche giorno per essere refrattario ad ogni emozione, o almeno tenterò. Mi lascerò andare a cominciare dalla partita successiva, in Milan-Monza non posso farlo. Spero di farcela a stare fermo e immobile qualunque cosa succeda in campo, ad ogni fischio arbitrale non muoverò nulla.“

