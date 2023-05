Ielpo: «Pioli e Maldini hanno fatto entrambi un miracolo». Le parole dell’ex calciatore sul lavoro dei due rossoneri

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di TMW del lavoro di Pioli e Maldini al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

« Bisogna stare sempre con un po’ di freddezza nell’analisi di queste cose. Se ci si fa comandare dalla rabbia si sbaglia. Basti pensare alle critiche ricevute oggi da Ancelotti. Bisogna avere la mente fredda. Questo discorso vale per Pioli e Maldini. Paolo è importantissimo per questo club anche se è chiaro che ogni società metta i propri uomini di fiducia. Lui, però, è la garanzia del milanismo. Hanno fatto entrambi, comunque, un miracolo per me. Hanno vinto uno scudetto e conquistato una semifinale di Champions League dopo 12 anni»

