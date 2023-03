Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, ha parlato della stagione da record e della promozione al Corriere dello Sport

C’è un pezzo di Calabria in festa ed è la città di Catanzaro, grazie alla squadra che con un grande cammino ha ottenuto un’anticipata promozione in Serie B. Il trascinatore dei giallorossi è Pietro Iemmello, bomber con 23 gol, profeta in patria perché nato a Catanzaro.

Al Corriere dello Sport ha parlato dei suoi exploit: «Penso che la rete più importante sia stata quella contro il Crotone all’andata anche perché veniva dopo aver sbagliato un rigore al 90′ ad Avellino che ci aveva negato la vittoria».

