Iervolino: «Ho comprato i giocatori dalla Juventus, mica dalla Lega Pro». Le parole del presidente della Salernitana

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa della situazione del club campano.

Le sue dichiarazioni: «Mi assumo le mie responsabilità, è giusto che il presidente debba mettere la faccia perchè le scelte dei manager e dei giocatori spettano a me. Ma ho comprato calciatori di livello. 10 nazionali, gente dal Nizza, dalla Juve, dal Nizza o dall’Atalanta. Non li ho pescati in Lega Pro. Abbiamo formato il mix tra giovani ed esperti, cercando di rinforzarci in tutti i reparti».

