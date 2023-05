Ihattaren sposa Yasmine: matrimonio per l’olandese della Juve che non ha mai esordito in maglia bianconera – FOTO

Ihattaren ha sposato Yasmine, star di TikTok. L’annuncio a sorpresa del matrimonio è arrivato dalla coppia via Instagram con tanto di foto insieme (entrambi vestiti tutti di biancon) con gli anelli nuziali al dito.

L’olandese classe 2002 era arrivato alla Juve nel 2021 dal PSV per poi essere girato alla Sampdoria, ma non ha mai indossato né la maglia bianconera né quella blucerchiata, finendo spesso alla ribalta per vicende extra campo.

