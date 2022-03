Il Barcellona sta studiando gli obiettivi papabili per l’attacco della prossima stagione: Salah del Liverpool pare aver sorpassato Haaland e Lukaku.

Il Mundo Deportivo prova ad ipotizzare le prossime mosse del Barcellona sul mercato degli attaccanti. Il club valuta Erling Haaland, Romelu Lukaku, Mohamed Salah e Robert Lewandowski. Il centravanti norvegese oltre a essere estremamente costoso sembra già diretto verso altri lidi che possono offrire più ingaggio dei catalani, Manchester City e Real Madrid se lo stanno contendendo a suon di milioni.

Erling Haaland

Il polacco ha 34 anni e non ha ancora deciso se rinnovare o meno col Bayern Monaco, sull’ex Inter ci sono tutta una serie di interrogativi relativi alla situazione del Chelsea. Ecco perché l’egiziano è balzato in testa alle gerarchie di preferenza di Xavi pur non essendo una prima punta.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG