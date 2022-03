Il capitano del Genoa resta in rossoblù fino a fine stagione quando deciderà con calma il suo futuro.

Il difensore Domenico Criscito resta al Genoa contrariamente a quanto detto qualche settimana fa. Tutti i media italiani avevano riportato che il capitano dei rossoblù fosse in procinto di trasferirsi con effetto immediato al Toronto in Canada. Invece così non è stato, il giocatore ha fatto una scelta di cuore preferendo non abbandonare a stagione in corso il club che naviga in cattive acque.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

Il difensore è attualmente infortunato e non gioca da tanto tempo ma in questi giorni sta rientrando in gruppo e potrebbe essere convocato per la prossima gara. Per quanto riguarda il futuro, non c’è nessuna certezza, l’accordo col club che ha acquistato anche Lorenzo Insigne valeva da marzo ed è quindi saltato; a giugno Criscito prenderà una decisione difinitiva.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG