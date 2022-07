Sia l’allenatore che il presidente dei catalani hanno parlato recentemente di un quasi impossibile ritorno di Lionel Messi.

Xavi a Mundo Deportivo parla di Leo Messi: “Messi ora ha un contratto, pensare di poterlo rivedere al Barcellona è un’utopia. Ovviamente sarebbe bello se la storia tra Leo e questo club non finisse così, se potesse esserci un’ultima possibilità per salutare al meglio il calciatore più forte. Mi piacerebbe, certo, ma lui ora ha un contratto“.

Pallone Champions League

L’argentino ha un contratto fino al 2023 col PSG con opzione di rinnova per un’ulteriore stagione. Joan Laporta qualche giorno fa invece aveva dichiarato: Il tempo di Messi al Barça non è finito come tutti avremmo voluto. Credo che il Barcellona abbia un debito morale con Messi. Vorremmo che la sua carriera si chiudesse con la maglia del Barça applaudita su tutti i campi, ovunque vada“.

