Il club azzurro si sta assicurando un portiere spagnolo desideroso di riscattare le ultime annate deludenti.

Il nuovo custode della porta del Napoli dovrebbe essere Kepa Arrizabalaga: l’accordo tra azzurri e Blues è molto vicino. Lo spagnolo vuole cambiare aria per cercare di strappare la convocazione ai Mondiali ed al Chelsea era ormai relegato al ruolo di secondo alle spalle di Mendy.

Alex Meret

Secondo il Corriere dello Sport il portiere arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, i londinesi pagherebbero addirittura tre quarti di stipendio dello spagnolo. Kepa quindi se l’affare andasse in porto si giocherebbe il posto con Alex Meret che sta aspettando di capire chi possa essere il nuovo portiere per decidere se rinnovare o meno col Napoli.

