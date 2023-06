Il Barcellona lancia l’ultimatum a Samuel Umtiti: ha 15 giorni per trovare una nuova squadra o per sciogliere il contratto

Il Barcellona ha dato l’ultimatum a Samuel Umtiti. Il difensore, tornato in blaugrana dopo la stagione al Lecce ha 15 giorni per trovare una nuova squadra oppure, come riportato da Sport, il suo contratto verrà risolto.

Il difensore era finito nel mirino del Lione, ma la pista nelle ultime ore c’è stato un inserimento delle squadre arabe.

