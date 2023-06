L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi dice la sua sull’ormai prossimo addio del bosniaco.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato della perdita di Dzeko; ecco le sue impressioni. “Sostituire Dzeko è molto difficile perché l’Inter ha bisogno, continuando a giocare con questo modulo, di avere quattro attaccanti. A trovarne uno con le caratteristiche di Dzeko che lega il gioco, fa salire la squadra, trova il gol…”.

Edin Dzeko

“È vero che non ha avuto tantissima continuità, però ha giocato tanto. Se hai tutti i giocatori a disposizione con tutte le rotazioni avere uno come Dzeko serve sempre. Gli avevano proposto un contratto sicuramente minore rispetto a quest’anno è vero, ma io restare un altro all’Inter giocando la Champions e con la possibilità di rimanere al vertice del campionato italiano lo avrei fatto. Ma rispetto sempre le scelte di questi ragazzi. Certo, sostituirlo non sarà semplice“.

