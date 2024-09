Riprendono vigore le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che parlano di un possibile trasferimento in Catalogna del portoghese.

Il mercato si è appena concluso ma le voci non si placano: la novità che si fa spazio tra le trattative più discusse riguarda il Barcellona e il suo interesse inesauribile per una delle stelle del Milan: Rafael Leao. Nonostante precedenti dichiarazioni che sembravano escludere qualsiasi possibilità di trasferimento, dietro le quinte si sta muovendo qualcosa di significativo, che potrebbe cambiare le sorti sia per il giocatore sia per i due club coinvolti.

La perseveranza di Laporta

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sembra non volersi arrendere nel suo tentativo di portare Rafael Leao nello spogliatoio blaugrana. Quest’interesse non è una novità, visto che già nella sessione estiva del calciomercato si erano diffuse voci del genere. Tuttavia, contrariamente a quanto si potesse pensare, la trattativa potrebbe non essere un capitolo chiuso. Laporta, infatti, starebbe lavorando sotto traccia, in modo persistente e determinato, per realizzare questo affascinante trasferimento.

Jorge Mendes

Un alleato di peso

In questo complesso scenario, emerge la figura di Jorge Mendes, noto agente di numerosi calciatori di fama mondiale, tra cui lo stesso Leao. Secondo ElNacional.cat, sembra che ci sia una sorta di alleanza tra Mendes e Laporta, con il primo che avrebbe promesso di facilitare l’apertura di un dialogo con il Milan. L’accordo, però, non è privo di condizioni: una di queste riguarda il rinnovo del contratto tra il Barcellona e Nike, mossa che potrebbe fornire al club catalano le risorse economiche supplementari necessarie per procedere con l’offerta.

Gli scenari

Nonostante ciò non bisogna dimenticare le difficoltà economiche e finanziarie che hanno caratterizzato recentemente la situazione del Barcellona, un fattore che continua a pesare sulle potenzialità di mercato del club.

