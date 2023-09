Il Bari ha ufficializzato la firma di Marco Pissardo, portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale del Bari.

COMUNICATO – SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Marco Pissardo (08.01.98, Verbania). Il portiere piemontese ha firmato un contratto fino al giugno ’25; vestirà la maglia numero 38. Prodotto del settore giovanile dell’Inter, la società nerazzurra lo manda in prestito al Varese in Serie D nella stagione ’16-’17. La stagione successiva fa il suo esordio tra i professionisti indossando la maglia del Monopoli (38 presenze e 14 clean sheet), attirando le attenzioni dell’Arezzo che lo mette sotto contratto (33 presenze), trasferendosi la stagione successiva al Lecco dove, in due campionati totalizza 65 presenze, con 22 clean sheet. Lo scorso anno ha difeso la porta del Novara in Lega Pro (20 gare, 5 clean sheet).

