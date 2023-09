L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha elogiato Marotta e Ausilio per essersi assicurato l’attaccante francese a parametro zero.

Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato di Marcus Thuram. “Il figlio d’arte si è preso l’Inter con la personalità che nessuno gli discute e con le giocate che ha subito messo in evidenza. Gli piace stare dentro la scena, se l’è presa”.

Marcus Thuram

“Gli piace avere al suo fianco Lautaro, come se giocasse in coppia da quattro o cinque anni. Ci sono operazioni a zero che valgono, molto spesso se non sempre, la candela: paghi nulla per il cartellino, male che ti dovesse proprio andare sarebbe plusvalenza. Nel caso di Thuram la sensazione forte è che l’Inter abbia fatto un capolavoro, tornando sulla presa quando sembrava che il destino del figlio d’arte dovesse essere altrove“.

