Il Bayer Leverkusen continua a vincere: un gol per tempo al Wolfsburg e riporta il distacco dal Bayern Monaco a +10

Il Bayer Leverkusen continua a vincere e risponde subito al Bayern Monaco, che ieri aveva vinto per 8-1 contro il Mainz. La squadra di Xabi Alonso supera senza problemi il Wolfsburg con i gol di Tella e Wirtz. Gara in discesa anche grazie all’espulsione di Jenz che ha lasciato gli avversari in 10 per un’ora di gioco.

Il divario in cima alla Bundesliga rimane così invariato: le Aspirine prime a 67 punti, dieci in più dei bavaresi a 9 turni dalla fine del campionato.

