L’esterno olandese ha molto mercato anche se in queste ultime settimane sta giocando poco: si va delineando inoltre la questione rinnovo.

La stagione di Denzel Dumfries era iniziata piuttosto bene ma da diverse partite l’ex PSV Eindhoven non gioca titolare.

Il retroscena

Il mese scorso si è parlato di un interesse del Manchester United mentre ora l’esperto di mercato Matteo Moretto ha dichiarato che il Bayern Monaco ha chiesto informazioni ai nerazzurri. In nessuno dei due casi si è arrivati alla nascita di una trattativa: forse anche per volere di Marotta e Ausilio che non volevano toccare gli equilibri di squadra.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Scenari futuri

Sul fronte rinnovo è tutto fermo da qualche mese: c’è una distanza considerevole tra domanda (5,5 milioni a stagione) ed offerta (4 più bonus). Se la situazione non cambia entro l’estate ci sarà una cessione visto che il contratto scade nel 2025.

La fine della stagione

Per quel che riguarda il suo minutaggio, le difficoltà sopraelencate non c’entrano; l’olandese non viene ritenuto essere al massimo della forma ma domani contro la Salernitana dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Serve il vero Dumfries ora che tornano gli impegni infrasettimanali: l’esterno fino a dicembre è stato titolare e ha collezionato 2 goal e 4 assist; successivamente, a metà mese, ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare di lieve entità che però gli ha fatto perdere la condizione, solo 2 le gare dal primo minuto dopo il problema fisico.

