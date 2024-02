I nerazzurri vogliono tenersi stretti tutte le loro stelle anche a costo di far salire il monte ingaggi: il sardo sembra ben felice di restare.

L’Inter lavora per avvicinarsi il più possibile allo Scudetto della seconda stella ed i dirigenti contemporaneamente si portano avanti con la pianificazione del futuro.

Le situazioni

Alla fine del 2023 sono arrivati 3 rinnovi, ora si sta entrando nel vivo delle negoziazioni con capitano e vice: se per Lautaro Martinez va trovata ancora un’intesa definitiva (ma non c’è comunque nessun tipo di preoccupazione) per Barella si è più avanti. Entrambi hanno i rispettivi contratti in scadenza nel 2026, non c’è quindi nessuna necessità di accelerare le trattative; entrambi sono ben felici di continuare la loro avventura in nerazzurro.

Nicolo Barella

Passi avanti

La Gazzetta dello Sport sostiene che ci sono già stati 2 incontri con l’entourage del sardo, uno a Lisbona ed uno a Riad nei giorni della SuperCoppa: si è arrivati ad un principio di accordo che lo porterebbe a guadagnare 7 milioni di euro più bonus a stagione. Attualmente il suo ingaggio ammonta a circa 6 milioni a stagione: un altro incontro con i suoi agenti ci sarà a Madrid ma si pensa che l’annuncio arriverà a fine stagione. La novità sta nei bonus che l’Inter avrebbe proposto: siccome con i nuovi format di Champions League e Mondiale per Club si andrà a guadagnare di più, la dirigenza starebbe pensando di proporre bonus sempre più alti per ogni avanzamento di turno.

