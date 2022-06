Robert Lewandowski ha ottenuto quello che voleva, il Bayern Monaco ha capito di dover trattare una sua cessione.

Il Bayern Monaco le ha provate tutte per convincere Robert Lewandowski a restare ancora almeno un anno, quello previsto dal contratto in essere, ma la volontà del polacco era irremovibile.

Champions League

Secondo la Bild i bavaresi avrebbero per la prima volta ad una cessione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro; cifra comunque non bassa per un quasi trentaquattrenne in scadenza l’anno prossimo. In ogni caso il bomber avrebbe potuto svincolarsi per 23 milioni con l’articolo 17, perciò la dirigenza del club tedesco ha stabilito un prezzo cedendo al muro contro muro. Il Barcellona per or è fermo a 32 milioni, quindi la distanza c’è ma non è così ampia.

