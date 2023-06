Il Cagliari riceve la Coppa Nexus per aver vinto la finale playoff contro il Bari: LIVE la cerimonia di premiazione

(inviato all’Unipol Domus) – Dopo la vittoria di Bari, il Cagliari ha conquistato la promozione in Serie A tramite i playoff. Quest’oggi la squadra di Claudio Ranieri viene premiata con la Coppa Nexus. Potete seguire l’evento LIVE in diretta testuale su Calcionews24.

20:15 – La squadra fa il giro di campo per salutare i tifosi e alzare la Coppa!

20:12 – Il presidente Giulini consegna la Coppa Nexus a Claudio Ranieri che la alza al cielo di Cagliari! I rossoblù sono di nuovo in Serie A!

19:37 Entra in campo il Cagliari! Nel seguente ordine: Simone Aresti, Giorgio Altare, Paulo Azzi, Antonio Barreca, Giuseppe Ciocci, Alessandro Di Pardo, Alberto Dossena, Edoardo Goldaniga, Christos Kourfalidis, Nunzio Lella, Antoine Makoumbou, Marco Mancosu, Vincenzo Millico, Adam Obert, Nik Prelec, Boris Radunovic, Nicolas Viola, Gabriele Zappa, Elio Capradossi, Gianluca Lapadula, Nahitan Nandez, Marko Rog, Alessandro Deiola, infine il capitano, colui che ha deciso la finalissima al 95′ LEONARDO PAVOLETTI!

19:33 Tutti in piedi per l’ingresso di Claudio Ranieri! Le sue parole: «Ringrazio chi mi ha portato qua, ho chiesto l’aiuto dei tifosi era una missione difficile, ci siete stati vicini anche incazzandosi, avete spronato i purosangue e io ne avevo diversi. Ringrazio i miei giocatori sono stati magnifici, non hanno mai mollato, mi hanno seguito passo dopo passo anche nelle due sconfitte, avevano un obiettivo in testa e l’hanno centrato. Ho un rapporto particolare, mi auguro di poter far bene anche il prossimo anno, grazie!»

19:29 – Entrano in campo per la premiazioni i magazzineri, lo staff sanitario, lo staff tecnico rossoblù, l’area sportiva, il Ds Nereo Bonato.

19:26 – Le lettera di Balata: «Dispiaciuto di non essere a Cagliari, rivolgo un saluto in un momento di grande gioia, una regione che aspettava questo successo. Mi complimento con Giulini, Carlo Catte, il grande lavoro di Claudio Ranieri uomo di sport, ci ha onorato della sua presenza in questo campionato. La vittoria dimostra mentalità vincente e grande forza. Un grande abbraccio ai tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra, è anche merito vostro. Vi auguro di raggiungere altri prestigiosi risultati sportivi»

19:17 – Cagliari pronto ad entrare in campo! Verranno annunciati ad uno ad uno i giocatori che saliranno sul palco tra gli applausi dei tifosi

19:13 – Entrano gli Alterego, gruppo rap cagliaritano

19:08 – Entrano due influencer cagliaritani: Mattia Cerrito (Ciao iuser, sono io) e Kry Fissoridendo che fanno cantare la Curva Nord

19:05 Iniziano i festeggiamenti per la Promozione in Serie A!

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG