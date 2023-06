L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha analizzato quanto successo sabato scorso in Manchester City-Inter.

Il Giornale ha intervistato Massimo Moratti che ha detto la sua sulla finale di Champions. “L’occasione persa è quel che resta in mente, ma il calcio è così: non facciamone un dramma. Il City non è stato quel che ci aspettavamo e ha giocato in maniera mediocre: questo ti fa pensare che potevi portare a casa la partita”.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

“Ma, in assoluto, non è stata una bella sfida. Mi ripeto: se uno vuole prendere ad esempio una bella partita, di certo non sceglie quella. È stata una gara che poteva essere decisa solo dagli episodi. Tutte due le squadre erano molto trattenute. Anche il City ha dimostrato di patire l’appuntamento. Non ho visto tante differenze sul campo, soprattutto se si pensa alle centinaia di milioni spesi dal Manchester. Da un punto di vista tattico, l’Inter si è espressa in modo da far giocare male il City. Che poi ci ha messo del suo“.

L’articolo Moratti: “Questo è il calcio, non facciamone un dramma, l’Inter ha fatto giocare male il City” proviene da Notizie Inter.

