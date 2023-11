Il trequartista o seconda punta in Sardegna si sta confrontando per la prima volta con la Serie A e sta iniziando ad incidere positivamente.

L’Inter ha prestato Gaetano Oristanio al Cagliari la scorsa estate e l’ex Primavera entra nel tabellino da due gare consecutive: la scorsa settimana il primo goal in Serie A contro il Frosinone mentre oggi ha realizzato l’assist per il goal di Viola. I nerazzurri hanno ancora il controllo del suo cartellino visto che la formula prevede un prestito con diritto di riscatto che i sardi possono esercitare versando 4 milioni di euro; Marotta e Ausilio in questo caso possono contro-riscattarlo per 1 milione in più. Negli ultimi due anni il giovane ha giocato in Olanda nel Volendam mentre da quest’anno sta prendendo contatto con la massima serie nostrana.

I complimenti

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri dopo la vittoria ottenuta col Genoa ha parlato così: “Che gara è stata La fascia forte loro è la destra, e volevamo farli attaccare nel lato forte. Oristanio si stava sacrificando molto, loro ci hanno messo in difficoltà su calcio di punizione. Loro non facevano blocchi ma falli e l’ho detto al quarto uomo. È stata un partita tattica, il Genoa è bravo a ripartire. Ho detto ai ragazzi i aspettarli e poi ripartire per far male. Un pò come la partita contro il Milan, oggi ci siamo riusciti meglio. Oggi devo menzionare Oristanio, perché oggi è stato bravo a fare l’assist per Viola, ed è stato meno egoista”.

