Con la fine del mercato il Cagliari e Liverano possono continuare a puntare alla Serie B puntando sui punti fermi Rog e Nandez

Il Cagliari si gode finalmente Nahitan Nandez e Marko Rog in questa stagione. I due fanno la differenza nel campionato cadetto e possono essere per il mister Liverani un’arma in più da saper valorizzare.

La squadra rossoblù, tuttavia, ha dovuto stare in allerta per tutta la sessione di calciomercato estiva. La Sampdoria per il croato ci ha provato a lungo, senza però avanzare mai una proposta concreta. Dietro i blucerchiati, tuttavia, c’era solo il desiderio da parte del giocatore di rimanere in rossoblù, quasi un gesto di riconoscenza verso una squadra che gli è sempre stata vicina. E pure per l’uruguaiano avrebbe surclassato ogni tipo di offerta per aiutare gli isolani a risalire in Serie A. a riportarlo è questa mattina L’Unione Sarda.

