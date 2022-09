Il Celtic batte il Rangers nell’Old Firm, lo storico derby di Glasgow. I biancoverdi dominano e vincono per 4-0

Il Celtic si aggiudica il primo Old Firm della stagione. Nello storico derby di Glasgow contro gli odiati rivali del Rangers (avversari del Napoli in Champions League), gli hoopes si impongono per 4-0.

Partita dominata dai biancoverdi, che chiudono il primo tempo sul 3-0 con Jota e la doppietta di Abada. Nel finale arriva il poker di Turnbull che vale il +5 in classifica.

L’articolo Il Celtic si aggiudica l’Old Firm: poker al Rangers proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG