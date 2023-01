Paul Barber, CEO del Brighton, ha parlato di una eventuale cessione della stella argentina Alexis Mac Allister. Le dichiarazioni

Paul Barber, CEO del Brighton, ha parlato di una eventuale cessione della stella argentina Alexis Mac Allister a The Argus.

PAROLE – «Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadra, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici».

