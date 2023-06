La sensazione è che ci vorrà molto tempo per capire dove giocherà l’attaccante belga nella prossima stagione.

Romelu Lukaku ha già fatto la sua scelta 12 mesi fa e da allora non ha mai cambiato idea: il belga vuole giocare nell’Inter ma la trattativa è molto molto complessa. I nerazzurri non possono comprarlo ed il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo; l’attaccante ha rifiutato una ricchissima (per lui e per il club) offerta dall’Arabia Saudita facendo indispettire ancor di più i londinesi.

Romelu Lukaku

Secondo il Corriere dello Sport i Blues non mollano e continuano a proporre Lukaku a squadre di mezza Europa. L’Inter può prenderlo solo in prestito ed inoltre vorrebbe anche spendere meno degli 8 milioni investiti l’anno scorso; sembra molto difficile che l’impasse si risolva in tempi brevi.

L’articolo Il Chelsea alza il muro sul fronte Lukaku proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG