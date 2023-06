I nerazzurri nelle ultime ore stanno vagliando la possibilità di tesserare il difensore spagnolo che potrebbe svincolarsi dal suo club.

Cesar Azpilicueta ha un contratto per un altro anno con il Chelsea ma per via degli ottimi rapporti con la proprietà può rescindere anticipatamente. L’Inter sarebbe pronta ad accoglierlo in tal caso, ne ha parlato su YouTube l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

“Azpilicueta è stato molto onesto con il Chelsea: vuole provare una nuova esperienza. È vero che l’Inter è interessata al giocatore, dirigenti hanno avviato i contatti perché vogliono dargli una chance in Italia e il giocatore vuole provare una nuova avventura. Lui ama il Chelsea ed è super rispettoso nei confronti del club e viceversa, ma adesso la priorità è separarsi vista la scadenza del contratto nel 2024. Vedremo come andranno i dialoghi, ma Azpilicueta per l’Inter è una pista concreta“.

L’articolo Inter: il sostituto di Skriniar potrebbe essere Azpilicueta proviene da Notizie Inter.

