Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato alla stampa dopo la sconfitta in campionato contro il Brentford.

PAROLE – «La sconfitta è chiara nell’analisi. Dopo il primo tempo avremmo dovuto segnare, abbiamo creato occasioni. L’avversario non ha oltrepassato la linea di metà campo. Diamo la colpa a noi stessi, non siamo stati cattivi e cinici. Di sicuro , nel secondo tempo la partita è cambiata, abbiamo subito gol per un errore e questo non doveva succedere. È ovvio che al momento non abbiamo abbastanza gol. Nkunku ha dimostrato di poter segnare e si è infortunato nell’ultima partita di pre-campionato. Questo non ha aiutato e abbiamo bisogno di tempo per recuperare Broja. Jackson è giovane e per alcune circostanze diverse non ha ancora inciso. Ieri abbiamo perso Mudryk ed Enzo negli ultimi istanti. Abbiamo troppi infortunati e non ne abbiamo più».

