Il Chelsea avrebbe respinto un’offerta da parte dell’Inter, ritenendo insufficienti i 45 milioni messi sul piatto dal club nerazzurro

Secondo il sito theatlethic.com, il Chelsea avrebbe respinto un’offerta da parte dell’Inter, ritenendo che 45 milioni da parte del club nerazzurro non siano sufficienti per la cessione a titolo definitivo di Big Rom. I londinesi sarebbero intenzionati a vagliare anche le mosse di due altri club: la Juventus e l’Al Hilal. I sauditi – una delle quattro squadre del campionato rilevate di recente dal Fondo per gli investimenti pubblici del Paese – da un po’ di settimane stanno cercando un accordo col giocatore, che però ha l’Inter in cima ai suoi desideri.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG