Il club londinese potrebbe presentarsi da un momento all’altro con un offerta monstre per il gioiello dei rossoneri.

La Gazzetta dello Sport ritiene che ci sia un pericolo oltremanica che aleggia sui club italiani: la nuova proprietà del Chelsea non sembra badare a spese in questo periodo. In particolare si ritiene che i Blues abbiano problemi in attacco, infatti finora dei 3 goal segnati in campionato nessuno è stato realizzato dagli attaccanti.

Per risolvere questa grana si starebbe pensando di offrire ben 120 milioni al Milan per il cartellino di Rafael Leao: i rossoneri però non dovrebbero vacillare nonostante i tanti soldi sul piatto. Maldini e Massara del resto sono forti della volontà di colui che è stato eletto miglior giocatore della Serie A di voler restare a Milano.

