Calciomercato Sampdoria: Conti potrebbe lasciare i blucerchiati, ci pensa il Monza

Andrea Conti, terzino della Sampdoria, ha bruciato le tappe per recuperare dall’infortunio così da tornare a disposizione di Marco Giampaolo. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai blucerchiati. Il problema legato alla lista, regola che vale per tutte le società di Serie A e non solo per la Sampdoria, è reale e blocca il mercato in ingresso.

Dato che la Sampdoria, per quanto riguarda i terzini è in sovrannumero (Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli e Conti) serve sfoltire per creare spazio. Conti, come riporta Tuttosport, potrebbe essere un’idea last minute del Monza di Adriano Galliani. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

L’articolo Calciomercato Sampdoria, Conti può partire: ci pensa il Monza proviene da Calcio News 24.

