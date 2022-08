Calciomercato Cagliari: in casa rossoblù resta un’incognita la situazione legata a Gaston Pereiro

Il futuro di Gaston Pereiro è ancora un’incognita in casa Cagliari. Il tecnico Fabio Liverani pretende da lui una maggiore presenza attiva sul campo per tutti i 90 minuti ma, In queste tre partite, l’uruguaiano non ha impressionato per continuità di rendimento.

Se arrivasse un’offerta di mercato giusta – come scrive questa mattina il Corriere dello Sport -la società rossoblù potrebbe anche decidere di far partire il centrocampista. Fino al primo settembre, dunque, il club sardo sarà a metà strada tra l’intenzione di tenerlo comunque in organico oppure di lasciarlo andare, ma solo dietro è una concreta offerta economica.

