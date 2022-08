Calciomercato Lazio: il terzino Reguilon è una pista concreta per i biancocelesti, la decisione spetta a Lotito

Sergio Reguilon è l’ultimo nome sulla lista della Lazio per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei contatti indiretti avuti tra i biancocelesti e il Tottenham. gli inglesi hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto e ingaggio in larga parte pagato dagli Spurs.

La decisione finale spetta a Lotito che deve convincersi a dare l’ok nonostante le finora mancate, e improbabili a questo punto, partenze di uno tra Hysaj e Kamenovic. L’uscita di Acerbi potrebbe agevolare la situazione ma occhio alla concorrenza: ieri infatti c’è stato un sondaggio della Juve. Bisogna fare in fretta.

