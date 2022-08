L’ex giallorosso Boniek ha parlato di Dybala e della Roma in vista della partita contro la Juventus

Zibi Boniek, storico ex calciatore sia della Roma che della Juventus, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del big match di sabato tra le due squadre.

SFIDA SCUDETTO – «E’ una grande partita, tra due ambiziose. La Roma è una squadra, molto coraggiosa. Se la Juve perde potrebbe aprirsi una crisi».

DYBALA – «In queste due gare gli è mancato il gol, ma non lo vedo ancora al top della condizione. Ogni fine azione ha le mani sui fianchi, serve un po’ di tempo, ma ha grandi qualità. La Roma ha bisogno del miglior Dybala».

JUVENTUS – «Gioca male, ha vissuto delle invenzioni di Vlahovic-Di Maria. Colpa di Allegri? Di solito i grandi ritorni non sono semplici da gestire. E se una squadra gioca male spesso è colpa dell’allenatore, ma c’è da dire che pure certi calciatori non sono all’altezza. Di sicuro il “primo” Max juventino, aveva una rosa con maggiore spessore».

SOSTITUIRE ZANIOLO – «Mou troverà maggiore equilibrio, non dovendo per forza avere il pallino del gioco, magari potrà sfruttare meglio le verticalizzazioni in velocità. Senza Nicolò, la formazione è pronta: Pellegrini dietro Dybala e Abraham e Matic-Cristante in mezzo».

GRIGLIA SCUDETTO – «Milan, Inter: su tutte, poi Roma, Juve e Napoli che giocano per i due posti in Champions».

