I nerazzurri nei prossimi mesi potrebbero nuovamente essere costretti a difendersi dagli assalti per il regista turco. Hakan Calhanoglu non sembra essere sparito dai radar del calciomercato avendo attratto l’attenzione del Manchester City, in seguito all’infortunio di Rodri che ha lasciato un vuoto nel meccanismo della squadra inglese. Irrinunciabile Acquistato a parametro zero, il turco ha saputo imporsi come uno degli elementi chiave del centrocampo nerazzurro, dimostrando non solo abilità sportive ma anche un forte attaccamento alla maglia. Trasformato da Inzaghi prima mezzala (era trequartista) e poi regista, l’ex Milan ha svoltato definitivamente: davanti alla difesa si è riscoperto uno dei migliori al mondo mentre nelle altre due posizioni era tremendamente discontinuo. Calhanoglu è il vero irrinunciabile dell’Inter grazie alle sue geometrie ma anche ai suoi interventi difensivi. Interesse concreto o speculazione di mercato? La scorsa estate i dirigenti nerazzurri hanno dovuto opporsi alle voci che lo vedevano in trattativa […]

