Il club ha già fatto il prezzo. Affari tra amici per il Milan?

Alla perenne ricerca di un innesto in mediana che garantista corsa, fisicità e qualità, il Milan (e più precisamente Moncada) ha in mente soprattutto un nome. La trattativa può partire già in discesa.

In vista della prossima sessione di mercato invernale, il Milan si trova di fronte a una scelta strategica importante per il proprio centrocampo.

Con l’obiettivo di rinforzare una zona chiave del campo, i rossoneri hanno da tempo messo gli occhi su un giovane che potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla rosa milanista. La trattativa, complice la situazione del club cedente può chiudersi già a gennaio con reciproca soddisfazione; vediamo come.

Fonseca e il mercato

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, pur consapevole dell’importanza di rinforzare la squadra, mantiene una posizione cauta e attenta riguardo alle mosse di mercato. In conferenza stampa, ha sottolineato come sia ancora presto per focalizzarsi interamente sul mercato di gennaio con queste parole: “Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire“.

Seguito da tempo

Il Milan, bisognoso di consolidare la propria competitività sia in campionato che in Champions, sta valutando con attenzione la possibilità di integrare un giovane mediano francese seguito dal direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada fin dai tempi del Nancy nel 2021 e xhe sembra essere pronto per il grande salto in una squadra di vertice come il Milan, motivato e desideroso di unirsi al prestigioso club rossonero.

Un vecchio amico

La trattativa per Warren Bondo del Monz richiede un investimento di circa 10 milioni di euro, una cifra abbordabile che il Milan potrebbe decidere di spendere per assicurarsi il centrocampista già nella prossima sessione di mercato invernale. Adrian Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex storico di un Milan irripetibile, potrebbe sfruttare questa entrata per rinforzare la propria squadra, con u. particolare focus sull’acquisto di una nuova punta che possa aumentare il potenziale offensivo del club brianzolo, vero e proprio punto debole dei biancorossi.

Adriano Galliani

Leggi l’articolo completo Il club ha già fatto il prezzo. Affari tra amici per il Milan?, su Notizie Milan.