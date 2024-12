Milan, occhi sul talentino bulgaro. La concorrenza è già di livello internazionale

Oltre ai problemi evidenziati sulle fasce difensive e la necessità, pieno recupero di Bennacer a parte, di rinforzare la mediana, il Milan è già andato a visionare un talento su cui molti hanno già mostrato grande interesse. Ecco chi è.

Nel mondo del calcio, il mercato di gennaio rappresenta un’occasione per le squadre di rinforzarsi e di rafforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il Milan, in particolare, sembra essere intenzionato a cogliere questa opportunità per porre rimedio a alcune lacune chiave nella propria formazione, puntando a miglioramenti sia in difesa che a centrocampo. Oltre ai nomi già conosciuti, uno nuovo si affaccia e distingue per talento e gioventù.

Difesa e centrocampo

La necessità di rinforzi è evidente in due settori specifici: il centrocampo e la difesa. Per quanto riguarda il primo, il Milan sembra volersi garantire delle alternative valide a Reijnders e Fofana, a dimostrazione di un desiderio di ampliare le opzioni a disposizione dell’allenatore per far fronte alle sfide di un calendario fitto di impegni. Nell’area difensiva, invece, si avverte la mancanza di un sostituto adeguato per Theo Hernandez sul lato sinistro e di una soluzione più affidabile sulla fascia destra, dove né Emerson Royal né Calabria sembrano offrire le garanzie sperate.

Strategie

Vari nomi sono stati fatti per la mediana e per le fasce tanto che ormai l’eventuale lista della spesa del Milan sembra di dominio pubblico. Ma, al contempo, cresce l’interesse del Milan per alcuni giovani promettenti (vedasi Marcelli dello Slovan Bratislava) che conferma la strategia a lungo termine del club, che mira non solo a consolidarsi nell’immediato ma anche a costruire una squadra competitiva per il futuro. La potenziale acquisizione di talenti come quello del giovane bulgaro in oggetto si inserisce in una visione che tiene conto non solo delle esigenze attuali ma anche dello sviluppo e del consolidamento futuro della rosa, con uno sguardo anche al Milan Futuro come incubatore di talenti.

Un talento bulgaro nel mirino

Il Milan ha posato gli occhi su Marin Petkov, considerato uno dei più brillanti talenti emergenti in Europa. Questo trequartista bulgaro, classe 2003 e con un impressionante curriculum che comprende già 150 partite, 40 reti e 20 assist con il Levski Sofia, oltre a 12 presenze e due gol con la Nazionale maggiore, rappresenta un profilo altamente interessante per i rossoneri. Le prestazioni di Petkov non sono passate inosservate, attirando l’interesse di diverse big europee e facendo di lui un obiettivo preciso per il Milan che, dopo averlo visionato più volte, vede in lui un diamante grezzo da fare crescere sotto l’ala protettiva del suo omologo per ruolo Christian Pulisic. Il giovane, considerato tra i 30 talenti emergenti under 21 d’Europa, è attualmente valutato meno di 5 milioni ma l’interesse attorno a lui sta aumentando ed il prezzo salirebbe come naturale conseguenza.

Christian Pulisic

Leggi l’articolo completo Milan, occhi sul talentino bulgaro. La concorrenza è già di livello internazionale, su Notizie Milan.