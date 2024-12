Milan, Leao con vista Supercoppa Il piano e i tempi di recupero

Il portoghese, out alla mezz’ora di Verona-Milan per un elongazione al flessore sinistro è al momento monitorato con zero chance di vederlo in campo domenica contro la Roma. Ci sará in Arabia contro la Juventus?

Nell’universo calcistico, la tenacia e la dedizione sono i pilastri portanti dell’ascesa di ogni talento. E quando si parla di talento, Rafael Alexandre da Conceição Leão ne ha da vendere anche se lo mostra solo a sprazzi.

La sua assenza, causata da un’infortunio al flessore sinistro, ha lasciato un vuoto tangibile nelle file del Milan, ma le speranze sono tutt’altro che svanite. Nel cuore del recupero di Leão, c’è un obiettivo nitido: la Supercoppa a Riad.

Il natale di Rafa

Il Natale di Leão è stato intriso di affetti familiari. Rafa l’ha trascorso in Portogallo con i suoi gemelli Tiago e Leonardo, insieme ai fratelli Paulo e Bianca. Questo intermezzo familiare non è stato solo un ristoro per l’anima ma anche un’occasione per proseguire il suo percorso riabilitativo, unendo il calore familiare all’impegno verso il recupero.

Decisivo

Non servirebbe nemmeno scomodare le statistiche per ribadire l’importanza di Leao per il Milan, ma i numeri parlano chiaro. Leader in assist, secondo in expected goals e expected assist, primato nei passaggi progressivi e azioni decisive: è evidente che Rafa è la chiave di volta del gioco rossonero negli ultimi 20 metri. La sua assenza si avverte non solo nei risultati ma anche nell’intensità e nella varietà del gioco offensivo di un Milan che ha bisogno di cambiare marcia sottoporta.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Obbiettivo Supercoppa

La corsa contro il tempo ha un nome e un luogo: Riad, dove la potenziale partecipazione di Leão nella semifinale contro la Juve, il 3 gennaio, pende tra speranze e cautela. Sebbene i segnali facciano pensare più verso un rientro post-semifinale, il Milan si aggrappa all’ottimismo, conscio dell’impatto del suo rientro. Contrariamente, il caso di Christian Pulisic offre uno spiraglio di speranza; l’attaccante americano sará già disponibile per il match che chiuderà l’anno solare, domenica contro la Roma, più probabilmente indiziato per un ingresso a gara in corso.

