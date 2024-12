Milan, Bennacer ancora in gruppo. Sará convocato per la Roma

L’algerino, dopo quasi quattro mesi tra infortunio, operazione e riabilitazione, è ora da due settimane al lavoro col gruppo a Milanello. Fonseca ha deciso se verrà o meno convocato per l’ultima partita dell’anno contro la Roma.

Nel cuore di Milanello una notizia ha rischiarato l’umore della tifoseria rossonera: Ismael Bennacer è tornato a lavorare in gruppo.

Il calciatore algerino, pedina fondamentale nello scacchiere del Milan fino alla scorsa stagione, si è infatti ripreso da una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, ritrovando la sua squadra per gli allenamenti che anticipano la partita contro la Roma. Un segnale positivo per il tecnico portoghese Paulo Fonseca che, dopo aver concesso un breve periodo di riposo natalizio ai suoi, ora guarda con rinnovato ottimismo alla sfida imminente.

Morata ok

Non meno rilevante è il rientro di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo che dopo un periodo out per tonsillite ha ripreso a calcare il prato di Milanello insieme ai compagni. La sua esperienza e lavoro di squadra rappresentano un valore aggiunto per il fronte offensivo del Milan, soprattutto in un momento in cui ogni punto in classifica diventa decisivo per le sorti del campionato. Morata è ora chiamato a ritrovare una buona vena realizzative sottoporta.

Leao ko

Se da un lato il Milan festeggia il rientro nel gruppo di Bennacer e la nuova disponibilità di Morata, dall’altro deve fare i conti con l’assenza di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, dopo aver subito un’elongazione al flessore nell’ultimo incontro contro l’Hellas Verona, sarà costretto a guardare la prossima gara dalla tribuna. Tuttavia, Leao si sta attivamente preparando per tornare in campo contro la Juventus il prossimo 3 gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana che si disputerà a Riyad. Rafa ha ormai messo alle spalle il brutto periodo e da Madrid in poi ha contribuito notevolmente in campo.

Rafael Leao

Bennacer convocato?

La notizia di Bennacer tra i convocati per il posticipo di domenica a San Siro contro la Roma non è soltanto una buona nuova per il Milan, ma testimonia l’impegno e la determinazione del giocatore nel superare gli ostacoli fisici per tornare disponibile al servizio della squadra. Forse per la sua lunga assenza molti si sono dimenticati che Bennacer è un titolare di questo Milan ed il centrocampo a tre che andrebbe a formare con gli insostituibili Fofana e Reijnders potrá far trovare la quadra di questo Milan a Paulo Fonseca.

