Tomori-Juve, il Milan pensa ad una clamorosa contropartita tecnica

Secondo Martin Sartorio di calciomercato.it il Milan può cedere alle avances della Juventus per Fikayo Tomori e vorrebbe inserire nell’affare un insospettabile bianconero.

Nel cuore del fervente calciomercato invernale, uno sviluppo intrigante sta catturando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori: il Milan e la Juventus si trovano al centro di una trattativa di mercato che potrebbe vedere Fikayo Tomori fare lo stesso percorso che fece Pietre Kalulu la scorsa estate, da Milano a Torino.

Tra valutazioni importanti date dal Milan al calciatore e necessità di entrambe le squadre Nessuna formula per questo potenziale trasferimento sembra preclusa, nemmeno uno scambio.

Valutazione

Il club rossonero si trova a valutare il futuro di Fikayo Tomori, difensore centrale inglese, finito in panchina a Milano, che ha catturato l’interesse della Juventus. Con una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, il Milan è disposto a considerare una cessione, ma solo a fronte di un’offerta adeguata o di uno scambio che potrebbe includere un giocatore capace di rimpiazzare degnamente Tomori nella rosa milanista. La situazione contrattuale del giocatore e le aspettative economiche del Milan delineano un quadro di negoziazione complesso, dove le strategie e i bisogni delle squadre giocano un ruolo chiave.

Contante e necessità

Al Milan non disdegnerebbero certamente 30 milioni sonanti da reinvestire subito nel mercato autunnale ma le necessità tecniche hanno egual peso in questa trattativa. Cedendo Tomori i rossoneri si troverebbero con un buco nel roster dei difensori centrali ed in più, vista la situazione terzini che non decolla, anche in quella zona di campo sarebbe importante un innesto di qualità. E proprio qui si sono allargati i discorsi con la Juventus.

Un laterale bianconero

Nell’ambito delle discussioni tra Milan e Juventus, emerge il nome di Andrea Cambiaso, esterno di difesa bianconero, che potrebbe rappresentare il tassello ideale per i rossoneri. La Juventus, consapevole dell’interesse del Milan per Cambiaso (come confermato da calciomercato.it), potrebbe valutare positivamente un’operazione che includa uno scambio diretto o con conguaglio tra i due giocatori. Cambiaso, che ha dimostrato qualità e polivalenza sul campo sia da esterno mancino quanto a destra, potrebbe quindi trasferirsi a Milano, arricchendo le opzioni tattiche a disposizione di Paulo Fonseca.

Andrea Cambiaso

