Milan, contro la Roma un binario di sinistra forzatamente inedito

La scarsa forma di Theo Hernandez ha prima aperto le porte dell’undici titolare al giovane Jimenez ed ora, con Leao out, potrebbe farlo ulteriormente scalare di posizione. Verona insegna

Nel calcio, l’abilità di un allenatore di adattarsi alle circostanze può spesso fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Questa è una lezione che il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha appreso a proprie spese ed ora riproporrà per la sfida cruciale di domenica sera contro la Roma.

A causa di circostanze inattese, Fonseca è stato messo nella posizione di dover reinventare il lato sinistro della sua squadra, introducendo una combinazione mai vista prima come titolari. La partita si prospetta come un banco di prova significativo sia per i giocatori coinvolti sia per la strategia dell’allenatore.

Solo i tre punti

La partita contro la Roma rappresenta un vero e proprio ultimo banco di prova per la visione tattica dell’allenatore del Milan. Il classico duo Theo-Leao sulla sinistra non ci sarà per via dell’elongazione al flessore sinistro subita dal portoghese a Verona. Di fronte a una squadra avversaria di valore anche se incostante come la Roma, il Milan avrà bisogno di ogni vantaggio possibile per consolidare la sua posizione in classifica e mantenere vive le sue ambizioni da vertice in campionato. In poche parole: contano solo i tre punti.

Strategia

L’approssimarsi della partita solleva questioni non solo sulle capacità individuali dei giocatori selezionati, ma anche sulle potenziali dinamiche tattiche che questa nuova alleanza porterà in campo. Theo Hernandez, nonostante la sua forma non al top potrebbe creare una nuova sinergia particolarmente fruttuosa in termini di penetrazione e creazione di opportunità offensive con un nuovo compagno di fascia. Tuttavia, il successo di questa combinazione dipenderà da come entrambi i giocatori riusciranno a interpretare i reciproci movimenti e ad adattarsi alla pressione di una partita dalla alta posta in gioco.

Duo inedito sulla sinistra

Il Milan affronta la necessità di ripensare radicalmente il suo lato sinistro per la prossima partita contro la Roma. La contemporanea assenza di Leao e Okafor, entrambi infortunati, ha costretto l’allenatore a rivedere i suoi piani. La soluzione identificata si presenta in una formula mai sperimentata dall’inizio: Theo Hernandez tornerá nella formazione iniziale dopo due partite iniziate dalla panchina. Il suo ritorno sará accompagnato dalla inserimento per la terza volta consecutiva tra i titolari di Alex Jimenez. Il giovane talento spagnolo, classe 2005, si appresta a ricoprire un ruolo più offensivo, posizionandosi come trequartista sulla sinistra. Questo duo, sebbene già visto in campo durante una buona ora nella partita contro il Verona il 20 dicembre scorso, parte per la prima volta dall’inizio insieme, creando aspettative e curiosità tra i tifosi e gli osservatori.

Alex Jimenez

