Milan, se l’investimento a centrocampo sará importante i nomi sono tre

L’edizione odierna di Tuttosport isola tre nomi nel caso i rossoneri vogliano investire cifre abbastanza importanti già nel mercato di gennaio per la mediana. Eccoli.

In vista del prossimo mercato di gennaio, i riflettori si concentrano nuovamente sulle strategie e sui traguardi delle squadre di punta, tra cui spicca il Milan con piani ben definiti per rafforzare la propria rosa.

Tra voci di corridoio e analisi di mercato, emerge una tendenza chiara per il club rossonero: l’intenzione di assicurarsi giocatori chiave per mantenere la competitività sia a livello nazionale che internazionale.

Le Priorità

Il mercato di trasferimento rappresenta per il Milan un’opportunità cruciale per colmare alcune lacune evidenti nella formazione. In particolare, la squadra mira a trovare un sostituto per Theo Hernandez, fondamentale nella fascia sinistra, oltre a rinforzare il centrocampo, settore chiave per le dinamiche di gioco dell’allenatore. Tra i nomi circolati con insistenza, tre in particolare secondo Tuttosport, si distinguono come obiettivi ambiziosi per il club milanese. Ma prima va valutato un rientro importante.

Dubbio Bennacer

Il Milan si trova inoltre ad affrontare l’incertezza legata alle condizioni fisiche di Ismael Bennacer, recentemente tornato ad allenarsi in gruppo dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai giochi per oltre tre mesi. La sua completa ripresa è fondamentale per i piani del centrocampo milanista. La possibilità di acquisire non uno, ma due nuovi centrocampisti in gennaio non è esclusa, un’eventualità che riflette la volontà del Milan di garantirsi una solidità mediana in vista delle sfide future.

Ismaël Bennacer

I tre nomi

Samuele Ricci, giovane promessa nel panorama calcistico italiano, è salito in cima alla lista dei desideri del Milan per rafforzare il proprio centrocampo. Nonostante l’interesse marcato, il Torino appare riluttante a lasciare partire il suo talento in questa fase della stagione, rendendo difficile un trasferimento immediato ma decisamente più fattibile una a giugno per circa 25/30 milioni. Questa situazione ha spinto i dirigenti rossoneri a considerare alternative valide, tra cui emergono i nomi di Stiller dello Stoccarda e Frendrup del Genoa, per i quali la pista a gennaio è fattibile con l’esborso di circa 20 milioni di Euro.

